Wacker-Goalie unterschreibt bei Hannover 96

Hannover 96 schlägt in der Regionalliga Tirol zu!

Der Ersatztormann des FC Wacker Innsbruck schließt sich mit der kommenden Saison den Hannoveranern an. Der gebürtige Italiener ist allerdings für die zweite Mannschaft eingeplant, wechselt also von der Regionalliga Tirol in die Regionalliga Nord.

Hannovers Zweitvertretung stieg in der abgelaufenen Spielzeit als 18 aus der 3. Liga ab. Teil der Mannschaft war auch ÖFB-Legionär Lukas Wallner, der vor wenigen Tagen aber bei Hansa Rostock unterschrieben hat (alle Infos >>>).

Der 21-jährige Gueye wechselte im Februar 2024 nach Innsbruck. In der Regionalliga Tirol kam er lediglich zu einem Einsatz. Zuvor lief der Goalie für den FC Bayern World Squad auf.

Die besten Auswärts-Choreos der Bundesliga-Saison 2024/25