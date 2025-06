Fix! ÖFB-Talent heuert bei deutschem Traditionsklub an

Hansa Rostock hat sich die Dienste von Lukas Wallner gesichert!

Der 22-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Hannover 96 II. Mit der Zweitvertretung der Niedersachsen ist Wallner zwar aus der deutschen 3. Liga abgestiegen, doch als Neo-Rostocker bleibt er drittklassig. Für den gebürtigen Pongauer ist es die zweite Auslandsstation.

"Ich freue mich unglaublich darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, und bin sehr stolz, diesen Schritt bei so einem bedeutenden Traditionsverein wie dem FC Hansa machen zu dürfen. Ich freue mich darauf, schon bald meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und im Ostseestadion einzulaufen. Gemeinsam mit der Mannschaft werde ich alles für die Fans und die Stadt auf dem Platz lassen, um zusammen erfolgreich zu sein", so die neue Nummer 16 von Hansa Rostock.