Schalke 04: Das ist Muslics absoluter Wunschspieler

Seit Ende Mai herrscht Gewissheit beim FC Schalke 04.

Miron Muslic soll die "Knappen" in der kommenden Saison wieder in ruhigere Gewässer manövrieren - wenngleich die Ankunft des Tirolers in Gelsenkirchen bereits nicht ohne Turbulenzen verlief (alle Infos >>>).

Auch mit Kritik und Zweiflern sah sich der 42-Jährige in den ersten Wochen bei "Königsblau" bereits konfrontiert - währenddessen dürfte Schalke bereits intensiv an der Kaderplanung für die kommende Saison arbeiten.

"Knapp siebenstellige Ablöse" für Abwehrhünen?

Insbesondere ein Spieler seines letzten Klubs dürfte darin fester Bestandteil sein.

Laut "Sky" will Miron Muslic unbedingt Nikola Katic in den Ruhrpott lotsen - der 28-jährige Innenverteidiger spielte bereits in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Championship-Absteiger Plymouth Argyle unter dem Austro-Coach.

Der 1,94-Meter große Bosnier steht eigentlich beim FC Zürich in der Schweiz unter Vertrag, laut "WAZ" würde er Schalke wohl eine "knapp siebenstellige Ablöse" kosten.

Gespräche sollen bisher aber weder mit der Spieler-, noch Vereinsseite stattgefunden haben.

