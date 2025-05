So reagiert Plymouth Argyle auf den Muslic-Abgang

Miron Muslic ist neuer Trainer von Schalke 04!

Doch sein Abgang sorgt jetzt für große Unzufriedenheit bei Ex-Klub Plymouth Argyle. Der Championship-Absteiger wendete sich nun in einem offenen Brief an die eigenen Fans und ließ dabei seinem Unmut freien Lauf.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Vorsitzende von Plymouth Argyle, Simon Hallett: "Wir sind enttäuscht über Miron Muslics Abgang – nicht wegen seines Wechsels zu einem Klub wie Schalke, sondern wegen des Zeitpunkts und der Art seines Weggangs."

Bei den Verantwortlichen stieß dabei die Tatsache, dass der Österreicher die volle Unterstützung bekam, großen Einfluss auf den Klub hatte und ihm persönlich versicherte, dass er sich voll und ganz für Argyle einsetzen werde.

Plymouth verzichtete den Gang vor das Gericht

Am vergangenen Samstag habe Muslic den Klub dann informiert, dass er Gespräche mit Schalke führen möchte.

"Laut seinem Vertrag benötigt ein Verein, der mit ihm sprechen möchte, die vorherige Zustimmung von Argyle. Wir wollten diese Zustimmung nicht erteilen, doch Miron teilte uns mit, dass er unter keinen Umständen nach Plymouth zurückkehren würde", so der Vorsitzende.

Daraufhin habe der Verein nachgegeben und ihn für Gespräche freigestellt. Der Gang vor das Gericht sollte bewusst vermieden werden, weil "dann hätten wir seine Dienste als Cheftrainer nicht gehabt und die Suche nach einem Ersatz wäre blockiert gewesen", erklärt Hallett.

