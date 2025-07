Rapid-Flirt Selke hat wohl Angebot aus der Türkei vorliegen

Ist der mögliche Transfer von Davie Selke zum SK Rapid doch schneller vom Tisch als gedacht?

Der vereinslose Torschützenkönig der 2. Bundesliga wurde kürzlich als "Plan B" für die vakante Stürmer-Position der Rapidler ins Gespräch gebracht. Alle Infos >>>

Wie der türkische Transfer-Inside Yağız Sabuncuoğlu am Freitag berichtet, wurde Selke bereits ein offizielles Angebot unterbreitet - allerdings nicht von Rapid, sondern von Istanbul Başakşehir. In der abgelaufenen Saison gastierte Rapid in der Conference League beim Hauptstadtklub, gewann 2:1.

Schon unter der Woche berichtete die "Bild" über Treffen zwischen Selke samt Berater und Familie mit einem türkischen Klub.

