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Lösung im Disput um Mexikos Aztekenstadion in Sicht

Die Inhaber von Logen und Dauerplätzen machten 99-jährigen Vertrag geltend.

Lösung im Disput um Mexikos Aztekenstadion in Sicht Foto: © IMAGO / Eyepix Group
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Im Disput um einen 99 Jahre geltenden Vertrag um besondere Plätze im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt zeichnet sich rund eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel eine Lösung ab.

Rund 14.000 Inhaber von Logen und Dauerplätzen hatten ihr Recht geltend gemacht, den Turnierauftakt und vier weitere WM-Spiele in der Arena kostenlos sehen zu dürfen.

Nun hat der Stadionbetreiber nach eigenen Angaben rund 63 Millionen US-Dollar für die betreffenden Tickets an die FIFA gezahlt.

Versäumnis beim Stadionbetreiber

Als dem Betreiber beim Bau des Stadions in den 1960er Jahren das Geld ausging, verkaufte er 600 Logen und 8.000 einzelne Sitzplätze an finanzstarke Fußballfans. Dafür erhielten sie das Recht, für 99 Jahre (bis 2065) alle Events in dem Stadion kostenlos besuchen zu dürfen.

Allerdings versäumte es der Stadionbetreiber Ollamani, die FIFA über diese Sonderregelung zu informieren. Offenbar wurde befürchtet, dass das Aztekenstadion unter diesen Umständen nicht als Spielstätte für die Weltmeisterschaft 2026 ausgewählt werden könnte.

Mit Stadionverboten gedroht

Die Karteninhaber waren mit ihrem Verband "Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas" (AMTPP) sogar vor Gericht gezogen, um ihre Rechte geltend zu machen.

Daraufhin hatten die FIFA und Ollamani das Mitbringen eigener Lebensmittel und Getränke untersagt und im Gegenzug Verpflegungspakete im Wert von mehreren Tausend Dollar angeboten.

Außerdem hatten sie mit Stadionverboten gedroht, sollten die Dauerkarten auf dem Zweitmarkt veräußert werden. Beide Maßnahmen scheiterten vor Gericht.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

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