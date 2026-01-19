NEWS

So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus

Der Österreicher befindet sich bereits wieder im Reha-Training. Die Ausfallzeit soll nicht mehr lange andauern.

So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus Foto: © GEPA
Nach seinem Musekfaserriss in der linken Wade befindet sich ÖFB-Legionär Konrad Laimer bereits wieder auf dem Weg der Besserung.

Der 28-jährige Salzburger soll sich schon wieder im gesteigerten Reha-Training befinden. Laut "Sky" hat der österreichische Nationalspieler gemeinsam mit Josip Stanisic, der an einer Kapselverletzung im Sprunggelenk laboriert, am Montag individuelle Einheiten auf dem Ergometer absolviert. Beide haben bereits "erste kleine Reha-Fortschritte gemacht", so der Bezahlsender weiter.

Kompany muss rechts hinten improvisieren

Wie aus dem "Sky"-Bericht hervorgeht, plant der FC Bayern München fest mit einer Rückkehr im Februar. Wie die "tz" berichtet, hat sich Kompany am Montag persönlich nach dem Gesundheitszustand des Duos erkundigt.

Der Engpass auf der rechten Defensivseite zwingt den 39-jährigen Belgier zur Improvisation: Zuletzt bekleidete Tom Bischof diese Position, in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise gilt Joshua Kimmich als wahrscheinlichste Option.

