1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern FCK SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg ELV
Endstand
1:3
1:1 , 0:2
  • Maximilian Rohr e
  • Lukas Petkov
  • David Mokwa Ntusu
  • Luca Schnellbacher
NEWS

Elversberg nutzt Schalke-Patzer eiskalt aus

Der Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten beträgt nur noch einen Punkt. Die Elversberger gewinnen in Kaiserslautern.

Elversberg nutzt Schalke-Patzer eiskalt aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Der SV Elversberg schiebt sich am 20. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga dank eines 3:1-Erfolgs in Kaiserlautern auf Rang zwei.

Lukas Petkov (45.+6), David Ntusu und Luca Schnellbacher (86.) erzielen die Tore für die Gäste.

Den besseren Beginn in die Partie erwischen jedoch die Hausherren, die eine große Chance nicht nutzen können, auch weil Nicolas Kristof im Tor der Elversberger eingreift.

Rote Karte gegen Lautern

Kurz vor Ende der regulären Spuielzeit in Hälfte wird es dann spektakulär: Die Elversberger bekommen nach VAR-Check einen Elfmeter zugesprochen.

Leon Robinson zieht als letzter Mann am Trikot von Elversbergs Rohr. Wegen einer Notbremse sieht dieser zudem noch Rot. Petkov verwertet sicher.

Das ist aber noch nicht alles vor dem Pausenpfiff: Rohr fälscht ins eigene Tor ab und ermöglicht Kaiserslautern den Ausgleich. Elversberg hat dann mehr vom Spiel und geht durch David Mokwa erneut in Führung. Schnellbacher verwertet ein Zuspiel von Petkov ohne Probleme (86.).

Die Elversberger liegen damit nur noch einen Punkt hinter den führenden Schalkern, die gegen Bochum verloren haben.

