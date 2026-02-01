Schon wieder kein Sieg! Hertha BSC verspielt 2:0-Führung

Hertha BSC droht, den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Deutschen Bundesliga zu verlieren.

An Spieltag 20 führt die "Alte Dame" bereits mit 2:0 gegen den Dritten, den SV Darmstadt, muss sich schlussendlich allerdings mit einem 2:2 zufrieden geben. Es ist das fünfte Remis in Folge für die Berliner, das sechste sieglose Spiel hintereinander.

Hertha kann 2:0 nicht in drei Punkte ummünzen

Dabei erwischen die Hausherren einen Traumstart in die Partie. Fabian Reese stellt schon nach drei Minuten per Direktabnahme auf 1:0, Julian Eitschberger erhöht nur wenig später auf 2:0 (15.).

Die Berliner agieren daraufhin allerdings zu passiv und werden von Fraser Hornby, der vom Elfmeterpunkt trifft, noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer bestraft (39.).

Hornby ist es auch, der nach einer guten Stunde den verdienten Ausgleich für Darmstadt herstellt (62.).

Nachdem Dawid Kownacki auf Seiten der Hertha nur kurz darauf nach einem groben Foul Rot sieht (70.), geht es für die Hauptstädter nur mehr darum, den Punkt nach Hause zu verteidigen. Das gelingt trotz großem Darmstädter Druck auch.

Hertha BSC hängt damit weiterhin als Sieber fest, auf den von Darmstadt belegten Relegationsrang drei fehlen nach wie vor sieben Punkte.

Bewegungen im Tabellenkeller

Fortuna Düsseldorf fährt mit einem 2:1 gegen Aufstiegsaspirant SC Paderborn indes wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.

Paderborn geht in Düsseldorf zwar quasi mit Anpfiff durch Kennedy Okpala in Führung (2.), Shinta Appelkamp (63.) und Cedric Itten (83.) können die Begegnung aber drehen. Auch, weil Mattes Hansen von Paderborn nach 72 Minuten Gelb-Rot sieht.

Die Fortuna springt damit aus den Abstiegsrängen auf Rang 13, Paderborn bleibt Vierter.

Arminia Bielefeld nähert sich nach dem achten sieglosen Spiel in Folge indes dem Tabellenkeller an. Gegen Dynamo Dresden kommen die Arminen auswärts zu einem 1:1.

Christoph Daferner bringt Dynamo kurz vor der Pause in Führung (43.), Tim Handwerker kann nach Seitenwechsel per Strafstoß ausgleichen (67.). Robert Wagner sieht auf Dresdner Seite kurz vor Schluss noch Gelb-Rot (90.+2).

Dresden ist damit nun auf Rang 16 abgerutscht, die Arminia steht als 14. nur unwesentlich besser da.