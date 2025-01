Der 1.FC Köln zeigt Interesse an einem ehemaligen Austria-Stürmer.

Das Team von Trainer Gerhard Struber befindet sich im aktuellen Wintertransferfenster auf Stürmersuche. Nach Informationen vom "Geissblog" soll sich der 1. FC Köln daher um eine Verpflichtung von Haris Tabakovic bemühen.

Tabakovic steht aktuell bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, hat dort aber auch unter Neo-Coach Christian Ilzer keinen einfachen Stand. Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Gift Orban wird es zudem nicht einfacher für den 30-Jährigen.

Seine Treffsicherheit in der zweiten deutschen Bundesliga hat Tabakovic in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt. Für Hertha BSC erzielte er 22 Treffer und wurde Torschützenkönig. Zuvor spielte er in Österreich für Austria Wien und Austria Lustenau.

