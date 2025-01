Erster Schicker-Transfer für Hoffenheim steht vor Abschluss

Die TSG Hoffenheim könnte bald den ersten Transfer von Sportdirektor Andreas Schicker verkünden.

Bereits im Vorfeld wurde über ein reges Interesse der Sinsheimer an Gift Orban von Olympique Lyon berichtet (Alle Infos >>>). Unklar war aber, ob es sich um einen fixen Transfer oder einer Leihe handelt. Nun scheint der Deal konkret zu werden.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg hat sich der Deutsche Bundesligist mit Lyon über einen fixen Transfer geeinigt. Demnach steht eine Ablösesumme von neun Millionen Euro im Raum, dazu kommen etwaige Bonuszahlungen.

Zudem soll der 22-jährige Stürmer aus Nigeria bald den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

🚨🔵 Gift #Orban, on the verge of joining @tsghoffenheim with immediate effect ✔️



🆕 Understand it’s a permanent deal. NO loan. TSG will pay approximately 9 million euros as a fixed fee + bonuses.



22 y/o striker from Lyon is expected to finalize his medical soon. Agreement… pic.twitter.com/X6GwduMNuH