Fix! ÖFB-Legionär vollzieht Wechsel innerhalb Deutschlands

Bereits vor Kurzem wurde über einen Abgang von ÖFB-Legionär Benedikt Pichler von Holstein Kiel spekuliert, nun ist es offiziell!

Den 27-Jährigen zieht es nach vier Jahren beim heurigen Bundesliga-Absteiger zum nunmehrigen Ligakonkurrenten Hannover 96.

Bei den 96ern unterschreibt der Offensivspieler einen Vertrag bis 2027. Damit avanciert Pichler bereits zum siebten Neuzugang der Hannoveraner, die sich nun einer wertvolle Aktie in der Offensive sichern.

"Nach vier Jahren bei Holstein Kiel hatte ich das Gefühl, jetzt eine neue Herausforderung angehen zu wollen. Für mich ist Hannover 96 der richtige Klub dafür. Die Verantwortlichen haben mir einen überzeugenden Weg aufgezeigt, und die Atmosphäre, die ich bei den Gastspielen mit Kiel in Hannover erlebt habe, haben auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Die Vorfreude auf 96 ist groß, und ich kann es kaum erwarten, am Ende der Woche zu starten", wird Pichler von seinem neuen Arbeitgeber zitiert.

Bemühungen seitens Hannovers groß

Auch auf dessen Seite freut man sich über die Verpflichtung des gebürtigen Salzburgers.

"Wir haben uns sehr um Benedikt bemüht, weil wir mit ihm einen absoluten Teamplayer für uns gewinnen konnten. Er ist ein Stürmer mit gutem Tempo und einem extrem starken Anlaufverhalten, der fleißig für die Mannschaft und seine Mitspieler arbeitet, für sie Wege geht und ihnen Freiräume verschafft. Er bringt Energie in eine Mannschaft und ist – gerade in seinen Saisons in der 2. Liga – immer auf seine Torbeteiligungen gekommen. Mit seinen 27 Jahren ist Benedikt bereits ein gestandener Spieler, der schon einiges im Fußball gesehen und erlebt hat und uns auch mit dieser Erfahrung weiterbringen wird", erklärt Geschäftsführer Marcus Mann.

Pichler wechselte 2021 von der Wiener Austria nach Kiel. Insgesamt bestritt der 27-Jährige 83 Partien, in denen er 20 Tore und 14 Assists beisteuern konnte.

Am Aufstieg der Kieler in die Deutsche Bundesliga war der Mittelstürmer mit acht Treffern und drei Assists maßgeblich beteiligt.

Benedikt #Pichler stürmt ab sofort für Hannover 96. 🤝 Der 27-Jährige, der 2024 mit Holstein Kiel in die Bundesliga aufstieg, wechselt nun von der Ostsee an den Maschsee. ⬇️ #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/I9sgi9aO15 — Hannover 96 (@Hannover96) June 16, 2025