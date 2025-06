ÖFB-Legionär Benedikt Pichler steht vor einem Wechsel von Holstein Kiel zu Hannover 96. Das berichtet der "kicker".

Pichlers Vertrag in Kiel läuft noch bis zum Sommer 2027. Als Ablöse wird eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich genannt. Der Betrag könne durch erfolgsabhängige Boni auf maximal 800.000 Euro ansteigen.

Pichler wechselte im Sommer 2021 vom FK Austria Wien zum damaligen Zweitligisten Holstein Kiel. Im vergangenen Jahr jubelte der 27-Jährige mit den "Störchen" über den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Der gebürtige Salzburger hatte beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf mit seinem frühen Führungstor den Weg zum Aufstieg geebnet.

Holstein Kiel verpasste den Klassenerhalt

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam Pichler für die Kieler 18-mal zum Einsatz, siebenmal stand er in der Startelf. Das Tor zum 1:0 gegen den VfL Bochum am vierten Spieltag blieb sein einziger Ligatreffer.

Die "Störche" stiegen am Ende der Saison als 17. wieder aus der Bundesliga ab. Damit treffen Holstein Kiel und Hannover 96 in der neuen Spielzeit in der 2. deutschen Bundesliga aufeinander. Die 96er schlossen die Zweitliga-Saison 2024/25 auf dem neunten Platz ab.

Mit dem Finnen Benjamin Källman (von KS Cracovia) hat Hannover 96 bereits einen Stürmer für die neue Spielzeit verpflichtet.

Ein neues Gesicht nimmt zudem auf der Trainerbank Platz: Christian Titz wurde am Sonntag als Cheftrainer präsentiert. Der 54-Jährige coachte zuletzt den 1. FC Magdeburg.

