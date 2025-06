Fix: LASK-Kicker zieht es nach Deutschland

Nun ist der Deal in trockenen Tüchern: Lucas Copado verlässt den LASK und wechselt in die 2. Deutsche Bundesliga zum SC Paderborn.

Schon am Donnerstag wurde klar, dass der Wechsel kurz bevorsteht. Am Freitag gaben beide Teams den Transfer bekannt.

Zuletzt war Copado von den Athletikern zum Drittligisten Energie Cottbus verliehen, wo er in 33 Partien sieben Tore und sechs Vorlagen beisteuerte.

Der dreifache DFB-U18-Nationalspieler wechselte Anfang des Jahres 2024 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zum LASK. Dort absolvierte der Offensivspieler vier Bundesligaspiele und eine Partie im UNIQA ÖFB Cup für die Profis.

"Schneller, variabler und entwicklungsfähiger Stürmer"

"Wir wünschen Lucas viel Erfolg für seine neue Herausforderung und bedanken uns für seinen Einsatz in Schwarz-Weiß!", wird Copado vom LASK verabschiedet.

"Mit Lucas Copado haben wir einen schnellen, variablen und entwicklungsfähigen Stürmer gewonnen. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte er maßgeblichen Anteil am Erfolg des FC Energie Cottbus, der als Aufsteiger in der 3. Liga oben mitspielte. Wir freuen uns, dass er den Schritt in Paderborn gehen möchte", so Paderborns Geschäftsführer Benjamin Weber zum Transfer.