LASK-Offensivmann vor Wechsel in 2. Deutsche Bundesliga

Offensivspieler Lucas Copado dürfte den LASK in diesem Sommer verlassen.

Wie "Sky"-Reporter Philipp Hinze berichtet, steht der 21-Jährige kurz vor der Unterschrift beim SC Paderborn in der 2. Deutschen Bundesliga.

Copado spielte bereits in der abgelaufenen Saison in Deutschland. Er lief als Leihspieler in der 3. Liga für Energie Cottbus auf und erzielte in 33 Partien sieben Tore, dazu kamen sechs Vorlagen.

Der dreifache DFB-U18-Nationalspieler wechselte Anfang des Jahres 2024 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Linz. Beim LASK absolvierte Copado für die Profis vier Bundesligaspiele und eine Partie im UNIQA ÖFB Cup.