NEWS

Coach verweigerte DFB-Kicker Begräbnis seiner Oma

Der Deutsche durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma, weil ein Spiel anstand. Das ging auch noch verloren.

Coach verweigerte DFB-Kicker Begräbnis seiner Oma Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

DFB-Kicker Robin Gosens gibt in seinem Podcast "Wie geht's?" emotionale Einblicke.

Der Deutsche spricht mit Gast Per Mertesacker über die schwierige Phase bei Fiorentina. "Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere", so Gosens.

Trainer verweigerte Freigabe

Die "Viola" war im Herbst eine Zeit lang Tabellenletzter. Genau in jener Phase wollte Gosens zum Begräbnis seiner Oma. "Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben", erzählt der Deutsche.

Für Stefano Pioli ging es damals gegen Inter um seinen Job. Bitter: Jene Partie ging 0:3 verloren und Gosens zog sich einen Muskelfaserriss zu. Zur Beerdigung seiner Oma schaltete er sich vier Stunden vor Anpfiff per Video zu.

Sechs Tage später war Pioli bei Fiorentina Geschichte.

Mehr zum Thema

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Serie A
12
Mit Posch: Como schlägt Lazio auswärts deutlich

Mit Posch: Como schlägt Lazio auswärts deutlich

Serie A
1
Wechselt Kante zurück nach Europa?

Wechselt Kante zurück nach Europa?

International
2
Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Premier League
3
Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Bundesliga
63
Sabitzer fehlt Dortmund "einige Zeit"

Sabitzer fehlt Dortmund "einige Zeit"

Deutsche Bundesliga
Affengruber gibt mit Elche Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Affengruber gibt mit Elche Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

La Liga
1
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AC Fiorentina Robin Gosens