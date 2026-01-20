Coach verweigerte DFB-Kicker Begräbnis seiner Oma

DFB-Kicker Robin Gosens gibt in seinem Podcast "Wie geht's?" emotionale Einblicke.

Der Deutsche spricht mit Gast Per Mertesacker über die schwierige Phase bei Fiorentina. "Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere", so Gosens.

Trainer verweigerte Freigabe

Die "Viola" war im Herbst eine Zeit lang Tabellenletzter. Genau in jener Phase wollte Gosens zum Begräbnis seiner Oma. "Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben", erzählt der Deutsche.

Für Stefano Pioli ging es damals gegen Inter um seinen Job. Bitter: Jene Partie ging 0:3 verloren und Gosens zog sich einen Muskelfaserriss zu. Zur Beerdigung seiner Oma schaltete er sich vier Stunden vor Anpfiff per Video zu.

Sechs Tage später war Pioli bei Fiorentina Geschichte.