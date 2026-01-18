Schnappen sich Schalke und Muslic bosnischen Stürmerstar?

Der FC Schalke 04 kämpft aktuell mit einer dünnen Personaldecke im Sturm. Emil Hojlund und Bryan Lasme fehlen derzeit verletzungsbedingt.

Als Ersatz schauen sich die Königsblauen offenbar in Italien um. Edin Dzeko, der aktuell beim AC Florenz spielt, könnte laut Informationen von Sky ins Ruhrgebiet wechseln.

Ein möglicher Hinweis: Schalke-Trainer Miron Muslic posierte vor wenigen Wochen mit einem Trikot des 146-fachen bosnischen Nationalspielers. Dieses hat ihm Schalke-Verteidiger Nikola Katic aus der dessen Heimat mitgebracht. Muslic gilt als großer Fan von Dzeko.

Die Schalker, sind aber nicht der einzige Klub, der um die Dienste des bald 40-Jährigen buhlt. Aus der Ligue 1 soll der FC Paris. Eine weitere Option könnte auch die Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Zeljeznicar Sarajevo sein.

Dzekos Vertrag beim AC Florenz läuft im Sommer aus. Der Routinier ist in dieser Saison noch ohne Torbeteiligung und kommt kaum noch zum Einsatz.