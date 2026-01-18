NEWS

Schnappen sich Schalke und Muslic bosnischen Stürmerstar?

Die Königsblauen könnten einen Transfercoup landen. Welches Zeichen Miron Muslic sendet.

Schnappen sich Schalke und Muslic bosnischen Stürmerstar? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Schalke 04 kämpft aktuell mit einer dünnen Personaldecke im Sturm. Emil Hojlund und Bryan Lasme fehlen derzeit verletzungsbedingt.

Als Ersatz schauen sich die Königsblauen offenbar in Italien um. Edin Dzeko, der aktuell beim AC Florenz spielt, könnte laut Informationen von Sky ins Ruhrgebiet wechseln.

Ein möglicher Hinweis: Schalke-Trainer Miron Muslic posierte vor wenigen Wochen mit einem Trikot des 146-fachen bosnischen Nationalspielers. Dieses hat ihm Schalke-Verteidiger Nikola Katic aus der dessen Heimat mitgebracht. Muslic gilt als großer Fan von Dzeko.

Die Schalker, sind aber nicht der einzige Klub, der um die Dienste des bald 40-Jährigen buhlt. Aus der Ligue 1 soll der FC Paris. Eine weitere Option könnte auch die Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Zeljeznicar Sarajevo sein.

Dzekos Vertrag beim AC Florenz läuft im Sommer aus. Der Routinier ist in dieser Saison noch ohne Torbeteiligung und kommt kaum noch zum Einsatz.

Mehr zum Thema

Starker Karius hält Schalke Punkt im Spitzenspiel fest

Starker Karius hält Schalke Punkt im Spitzenspiel fest

International
Elversberg patzt in Nürnberg und verpasst Tabellenführung

Elversberg patzt in Nürnberg und verpasst Tabellenführung

International
Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Deutsche Bundesliga
Furiose zweite Bayern-Halbzeit: "Das ist schon Wahnsinn"

Furiose zweite Bayern-Halbzeit: "Das ist schon Wahnsinn"

Deutsche Bundesliga
1
Fünf Tore in Hälfte zwei! Bayern drehen Top-Spiel gegen Leipzig

Fünf Tore in Hälfte zwei! Bayern drehen Top-Spiel gegen Leipzig

Deutsche Bundesliga
16
Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - FC Bayern München

Deutsche Bundesliga LIVE: RB Leipzig - FC Bayern München

Deutsche Bundesliga
4
Last minute! Can schießt Dortmund zu Sieg über St. Pauli

Last minute! Can schießt Dortmund zu Sieg über St. Pauli

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Edin Dzeko Miron Muslic