Der Sieger im ersten Elb-Classico seit sechs Jahren heißt 1. FC Magdeburg!

Im Traditionsduell zweier Klubs aus der ehemaligen DDR setzt sich die Fiedler-Elf vor toller Kulisse bei Dynamo Dresden mit 2:1 durch. Am zweiten Spieltag gibt es somit die ersten Punkte für Magdeburg, diesen läuft der Aufsteiger aus Dresden weiter hinterher.

Die Führung fällt nach 28 Minuten: Nach einer Ecke von Atik verlängert Ulrich auf Ex-Lustenauer Hugonet, der am kurzen Eck zum Magdeburger 1:0 einköpft.

Danach geht es hin und her, kurz vor der Pause geht es Schlag auf Schlag. Einen Schuss von Risch wehrt Reimann zu kurz ab, Daferner steht richtig und staubt zum 1:1 ab (44.).

Dabei bleibt es aber keine 90 Sekunden. Ein Atik-Schuss wird von Bünning abgefälscht, Kaars ist zur Stelle und lupft den Ball über Schreiber hinweg ins Tor - 2:1 (45.+1).

Oehmichen mit der Top-Chance

Auch im zweiten Spielabschnitt schenken sich beide Teams nichts, Magdeburg hat aber ein wenig mehr vom Spiel. Nach 74 Minuten erhöht Kaars vermeintlich auf 3:1, doch er steht bei seinem Treffer Millimeter im Abseits, der nach VAR-Intervention zurückgenommen wird (74.).

Auf der Gegenseite hat der kurz zuvor eingewechselte Oehmichen die Top-Chance auf den Ausgleich, doch er köpft den Ball aus kurzer Distanz drüber (79.).

Die Hausherren drücken in den Schlussminuten vehement auf den Ausgleich. Magdeburg ist nur noch darauf bedacht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, was schließlich gelingt.

ÖFB-Legionär Jakob Zickler fehlt bei Dresden verletzt.

Hannover siegt auch in Runde zwei

In den beiden Parallelspielen fallen ebenso zahlreiche Tore. Hannover 96 gewinnt bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Die aufstiegswillige Fortuna kann also auch am zweiten Spieltag keinen Zähler verbuchen.

Hannover, wo Benedikt Pichler bis zur 64. Minute auf dem Rasen steht, gewinnt damit auch das zweite Saisonspiel.

Yardimci-Tor bei irrer Partie in Braunschweig

Im Duell der vor der Saison als Abstiegskandidaten gehandelten Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth siegt der BTSV mit 3:2. Bis kurz vor Schluss liegt Braunschweig dank eines Treffers von Ex-Sturm-Spieler Yardimci mit 2:1 voran, Higl (88.) rettet dem "Kleeblatt" mit dem späten Ausgleich vermeintlich schon einen Punkt.

Doch in der Nachspielzeit verursacht Consbruch einen Elfmeter, indem er Polter ungeschickt zu Boden stößt. Der Gefoulte tritt selbst an und versenkt - 3:2 für den BTSV (90.+5). Sanchez trifft im Konter sogar noch zum 4:2, doch der Treffer wird in der 111. Minute wegen Abseits zurückgenommen.

Die Eintracht hält damit bei der maximalen Punkteausbeute, Fürth kann nach dem Sieg über Dresden in der Vorwoche diesmal nicht punkten.

