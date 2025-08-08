Der SV Darmstadt 98 feiert am zweiten Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga einen Last-Minute-Erfolg!

Die Lilien setzen sich gegen den 1. FC Nürnberg dank eines Treffers von Killian Corredor in der Nachspielzeit mit 1:0 durch.

Die Partie ist lange ausgeglichen, die Hausherren haben in Hälfte zwei aber die besseren Chancen. Als alles schon nach einem torlosen Remis aussieht, schlägt Corredor zu (90.+4).

Einen langen Ball verlängert Hornby per Kopf auf Corredor, der sich das Leder sehenswert mitnimmt und eiskalt einnetzt. Damit holt Nürnberg auch am zweiten Spieltag keine Punkte, Darmstadt dagegen hält bei der maximalen Ausbeute.

Im zweiten Spiel des Abends trennen sich Preußen Münster und der SC Paderborn mit 1:1. Engels bringt den SCP in Front (23.), nach dem Seitenwechsel sichert ein Treffer von ter Horst (61.) Münster noch den ersten Zähler der Saison.