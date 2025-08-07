In neuer Funktion: Ex-Goalie Langer bleibt Schalke erhalten

Neue Aufgabe für Ex-ÖFB-Legionär Michael Langer!

Der 40-jährige Vorarlberger beendete im Sommer nach fast 20 Jahren als Profi-Torhüter seine Karriere beim FC Schalke 04. Für den deutschen Zweitligisten war er seit 2017 Ersatzkeeper, kam dabei nur zu acht Einsätzen.

Jetzt bleibt er in einer anderen Funktion beim Traditionsklub. Bis zum Ende der Saison 2025/26 wird er ein Traineeprogramm im Management Sport absolvieren. Das gab der Klub auf seiner Vereinshomepage offiziell bekannt.

Langer absolvierte bereits während seiner Profi-Laufbahn ein Sportmanagement-Studium, das er im November 2024 abgeschlossen hat.

