Nächste ÖFB-Hoffnung wechselt nach Deutschland

Die nächste ÖFB-Hoffnung zieht es in die Deutsche Bundesliga.

Linda Natter verlässt die Vienna nach einer Saison und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Erst vor wenigen Wochen hat die 20-Jährige im 90minuten-Interview über ihr Ziel, nach Deutschland zu wechseln, gesprochen.

"Die Verantwortlichen bei der TSG Hoffenheim haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, sodass ich mich in meiner Entscheidung für den Verein gleich wohlgefühlt habe", wird die Angreiferin auf der Vereinswebsite zitiert.

"Das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Ich möchte mich an das hohe Niveau der Bundesliga anpassen, mich als Spielerin weiterentwickeln und schließlich in die erste Mannschaft kämpfen, um möglichst viele Spiele zu machen."

Als 18-Jährige Torschützenkönigin in der Frauen-Bundesliga

Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG, freut sich, "dass wir mit Linda Natter ein großes Sturmtalent, das in der österreichischen Liga bereits für Aufsehen gesorgt hat, von unserem Weg bei der TSG überzeugen konnten."

Auch Cheftrainer Theodoros Dedes ist über die Verpflichtung der ÖFB-Stürmer-Hoffnung erfreut: "Linda ist eine agile Stürmerin, die sowohl in der Sturmspitze als auch als hängende Spitze spielen kann und beidfüßig über einen guten Abschluss verfügt."

"Uns hat zudem imponiert, dass sie lange Wege geht und sich enorm in den Dienst der Mannschaft stellt. Mit hoher Intensität zu spielen und auch gegen den Ball eine gewisse Aggressivität zu zeigen, erwarten wir von unseren Stürmerinnen, sodass wir uns sicher sind, dass sich Linda sehr gut bei uns einfügen wird."

Die in der Vergangenheit von Verletzungen geplagte Natter hat in der abgelaufenen Saison fünf Tore in elf Pflichtspielen erzielt. In der Saison 2022/23 ist sie als 18-Jährige mit 18 Toren in 17 Partien Torschützenkönigin geworden.

