Zadrazil schießt Bayern zu Titel bei "World Sevens Football"

Sarah Zadrazil hat Bayern München am Freitag den Titel beim hoch dotierten Einladungsturnier "World Sevens Football" beschert.

Die 32-jährige ÖFB-Teamspielerin traf im Finale in Estoril gegen Manchester United in der 25. Minute zum 2:1 entscheidend. Ihr Team sicherte sich dadurch den Siegerscheck in der Höhe von 2,5 Millionen Dollar (2,21 Mio. Euro). Im Einsatz war auch Maria Plattner, Katharina Naschenweng war nur als Daumendrückerin vor Ort.

Die Bayern hatten am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam (4:2), am Donnerstag gegen Rosengaard (4:0) sowie Manchester City (3:1) und im Halbfinale am Freitag auch noch gegen Paris St. Germain (5:0), auch dank je einem Tor von Zadrazil und Plattner, gewonnen.

ManCity, wo Laura Wienroither spielte, wurde nach einer 1:3-Niederlage im Spiel um Platz drei gegen PSG Vierter. Bei dem Turnier wurde auf einem kleineren Feld mit kleineren Toren zweimal 15 Minuten und ohne Abseits gespielt, eingesetzt wurden jeweils sechs Spielerinnen und eine Torfrau. Wechsel waren nicht begrenzt und konnten fliegend durchgeführt werden.