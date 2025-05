DFB-Nationalspielerin schließt sich CL-Rekordsieger an

Die deutsche Nationalspielerin Jule Brand wagt nach ihrem Vertragsende beim VfL Wolfsburg den Sprung ins Ausland!

Die 22-jährige Flügelspielerin schließt sich ab Sommer dem Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon an. Beim französischen Spitzenklub erhält die Vize-Europameisterin einen Vertrag bis 2028. In einer Presseaussendung brachte der achtfache Champions-League-Sieger seine Freude "über Jule Brands Entscheidung, zu Lyon zu wechseln" zum Ausdruck.

Die deutsche Nationalspielerin ist die erste Neuverpflichtung seit dem Rebranding der Frauenmannschaft. Am Montag hatte der Klub bekannt gegeben, dass man in der kommenden Saison mit neuem Logo und unter neuem Namen (OL Lyonnes) an den Start gehen werde. Zudem wird das rund 59.000 Zuschauer umfassende Groupama Stadium die dauerhafte Heimstätte von OL Lyonnes.

Zunächst steht für Jule Brand und ihre DFB-Teamkolleginnen aber die Nations League auf dem Programm - es geht unter anderem gegen Österreich.

