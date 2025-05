Valentina Mädl wechselt in die deutsche Bundesliga!

Nach drei Jahren verlässt die 19-Jährige den österreichischen Serienmeister SKN St. Pölten Rush und schließt sich Bayer Leverkusen an. Sie unterzeichnet ein Arbeitspapier bis Juni 2028.

Die Stürmerin erzielte beim SKN in 73 Spielen stolze 34 Tore. In 42 Nachwuchsnationalteam-Einsätzen traf Mädl 34 Mal.

"Valentina hat sowohl im Verein als auch in allen U-Nationalmannschaften bereits ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Dank ihrer Flexibilität kommt sie für all unsere Offensivpositionen in Frage. Sie überzeugt vor allem mit ihrem dynamischen Tempo-Dribbling und ihrem starken Eins-gegen-Eins. Als junge, talentierte und entwicklungsfähige Spielerin passt sie sehr gut in unser Profil und ist eine Bereicherung für die Offensive", so Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Leverkusenerinnen.

"Der Wechsel bietet mir eine ideale Möglichkeit zur Weiterentwicklung, die ich nicht ablehnen konnte. Der Schritt aus Österreich zu einem großen deutschen Klub ist groß und ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Ich hoffe, dass ich dem Team vor allem mit meiner Schnelligkeit helfen kann. Mein Ziel ist es, mich mit Leverkusen für die internationalen Plätze zu qualifizieren", meint die Österreicherin.

