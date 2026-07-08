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Fix! Frühere Weltfußballerin hat neuen Verein

Die Spanierin wechselt vom FC Barcelona nach England. Ihren Vertrag in Barcelona hatte die 32-Jährige zuvor nicht verlängert.

Fix! Frühere Weltfußballerin hat neuen Verein Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © APA
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Die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses. Zu den Vertragsdetails machte der Klub keine Angaben.

Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nicht mehr verlängert. Bei den Katalaninnen ist Putellas mit 232 Treffern Rekordtorschützin, mit Barca holte sie 38 Titel.

Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballverein agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenklub Olympique Lyonnes.

"Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an", sagte die 32-jährige Putellas.

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