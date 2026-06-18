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CL-Quali: Das ist der Gegner der Austria-Frauen

Der Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde kommt aus Kroatien.

CL-Quali: Das ist der Gegner der Austria-Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Fußballerinnen von Meister Austria Wien treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf Hajduk Split. Das ergab die Auslosung in Nyon am Donnerstag.

Die CL-Quali der Frauen geht im Mini-Turnier-Format über die Bühne.

Gewinnt das Team von Stefan Kenesei sein Halbfinale am 5. August, trifft es auf den Sieger der Partie zwischen ZNK Mura (SLO) und Farul Constanta (ROU).

Nur der Gewinner des Mini-Turniers erreicht die dritte und finale Qualifikationsrunde vor dem Hauptbewerb. Der Spielort wird erst definiert.

Bilder: Austria-Frauen lassen es nach Meistertitel krachen

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