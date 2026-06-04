Doublesieger Austria bedient sich bei Konkurrenz

Sandra Jakobsen ist der erste Sommertransfer von Doublesieger Austria Wien!

Nur wenige Tage nach dem historischen Triumph über St. Pölten verstärken sich die Veilchen in der Offensive. Die 27-Jährige kommt von Ligakonkurrent Sturm Graz.

Die violette Technikerin Modesta Uka kennt die Dänin aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Steiermark bereits gut.

Zu Saisonende verabschiedeten sich die Wienerinnen von Stürmerin Courtney Strode, Mittelfeldspielerin Sara Pavlovic sowie Stefanie Schneeberger.

Austria "passt perfekt zu mir"

"Nachdem ich die Austria in den letzten beiden Saisons verfolgt habe und auch schon mehrmals gegen das Team spielen durfte, glaube ich, dass dieser Verein perfekt zu mir passt", ist Jakobsen erfreut.

"Der Meistertitel, der Pokalsieg und die Champions-League-Qualifikation in dieser Saison zeigen die hohen Ambitionen des Vereins. Ich bin stolz darauf, ab jetzt Teil dieser Entwicklung zu sein", Jakobsen weiter.

Eine der prägenden Spielerinnen von Sturm

Trainer Stefan Kenesei meint: "Wir freuen uns sehr, dass sich Sandra für unseren Weg entschieden hat! In den vergangenen beiden Jahren war sie eine der prägenden Spielerinnen im Offensivspiel von Sturm Graz."

"Mit ihrer Kreativität, ihrem Spielwitz und ihrer Torgefahr hat sie der Liga ihren Stempel aufgedrückt und immer wieder den Unterschied ausgemacht. Umso mehr freuen wir uns, Sandra nun in unseren Reihen begrüßen zu dürfen und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen", sagt Kenesei.

Vor der Station in Graz kickte Jakobsen in ihrem Heimatland, den USA und Schweden.