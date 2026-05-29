Frauen-Bundesliga: Das sind die Besten der Saison 2025/26

Lilla Sipos ist die Spielerin der Saison 2025/26 in der ADMIRAL Frauen Bundesliga!

Die 33-jährige Angreiferin der SPG Südburgenland/TSV Hartberg wurde von den Kapitäninnen, TrainerInnen und Sportlichen LeiterInnen der Bundesligisten mit der Auszeichnung bedacht.

Die Wahl gewann sie mit 68 Punkten vor Sarah Mattner (SKN St. Pölten/58 Punkte) und Modesta Uka (FK Austria Wien/22 Punkte).

Mit der zweiten Auszeichnung nach Graz

Sipos war in der Vorsaison bereits beste Spielerin sowie Torschützenkönigin der 2. Frauen Bundesliga. In der kommenden Saison wird sie für den SK Sturm Graz spielen.

Besonders bemerkenswert: Sipos holte die Auszeichnung heuer, obwohl Südburgenland/Hartberg die Saison auf dem letzten Tabellenplatz abschließen wird. Trotzdem konnte sie 15 Tore erzielen.

"Es ist einfach ein Traum"

"Ich bin noch immer sprachlos und muss das erst einmal realisieren. Wir wissen natürlich, auf welchem Platz Südburgenland am Ende der Saison gelandet ist, und dennoch ist es gelungen, dass ich diese Auszeichnung erhalte. Es ist einfach ein Traum, weil ich immer sage, dass harte Arbeit irgendwann belohnt wird. Ich werde auch in Zukunft mein Bestes geben. Die Auszeichnung bedeutet mir sehr, sehr viel", so Sipos.

Nach Lisa Kolb (2021/USV Neulengbach), Annabel Schasching (2022/SK Sturm Graz), Eileen Campbell (2023/SPG SCR Altach/FFC Vorderland), Claudia Wasser (2024/First Vienna FC 1894) und Verena Volkmer (2025/FK Austria Wien) geht die Auszeichnung zur Spielerin der Saison erstmals an eine Akteurin aus dem Südburgenland.

Pal beste Torhüterin

Die Auszeichnung zur Torfrau der Saison geht an Jasmin Pal von Austria Wien, sie sichert sich mit 84 Punkten Platz eins vor Carina Schlüter (SKN St. Pölten/42 Punkte) und Michaela Fischer (FC Red Bull Salzburg/32 Punkte).

"Ich freue mich sehr, denn es ist immer etwas Besonderes, eine Auszeichnung zu bekommen für die Leistungen und die Arbeit sowie das viele Training, das man investiert hat. Es zeigt, dass es sich am Ende auszahlt. In meinem Fall ist es für mich außerdem ein tolles Zeichen, dass meine Entscheidung, meinen Weg so zu gehen, die richtige war. Aber ich hätte es auch niemals ohne mein Team geschafft. Ich bin einfach stolz, Teil der Austria in diesem Jahr zu sein", sagt die Nationalteam-Torhüterin.

Pavlovic Trainer der Saison

In der Kategorie "Trainer der Saison“ darf sich Dusan Pavlovic vom FC Red Bull Salzburg über die Auszeichnung freuen. Der 40-Jährige fungiert seit Anfang 2025 als Trainer der Mozartstädterinnen und führte sein Team in der Premieren-Saison in das Meister-Playoff sowie ins Finale des ÖFB Frauen-Cup (0:1 gegen Austria Wien).

"Diese Auszeichnung freut mich sehr, vor allem, weil die SportdirektorInnen, Kapitäninnen und TrainerInnen abgestimmt haben. Das ist eine besondere Anerkennung und gleichzeitig sehe ich sie vor allem als Auszeichnung für die Entwicklung unseres Teams, aber auch unseres Staff. Was unser Team in dieser Saison geleistet und gezeigt hat und die Schritte, die wir alle miteinander gegangen sind, das ist schon außergewöhnlich und deshalb bin ich auch stolz, ein Teil dieser Entwicklung zu sein", sagt Pavlovic.

Er setzte sich bei der Wahl gegen Stefan Kenesei (FK Austria Wien/2) und Laurent Fasotte (SKN St. Pölten/3) durch.

Spielerin der Saison 2025/26:

1. Lilla Sipos (SPG Südburgenland/TSV Hartberg): 68 Punkte

2. Sarah Mattner (SKN St. Pölten): 58 Punkte

3. Modesta Uka (FK Austria Wien): 22 Punkte

Torfrau der Saison 2025/26:

1. Jasmin Pal (FK Austria Wien): 84 Punkte

2. Carina Schlüter (SKN St. Pölten): 42 Punkte

3. Michaela Fischer (FC Red Bull Salzburg): 32 Punkte

Trainer der Saison 2025/26:

1. Dusan Pavlovic (FC Red Bull Salzburg): 69 Punkte

2. Stefan Kenesei (FK Austria Wien): 57 Punkte

3. Laurent Fasotte (SKN St. Pölten): 25 Punkte