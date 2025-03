Zum Auftakt der Viertelfinali in der Women's Champions League muss sich der FC Bayern München Rekordsieger Olympique Lyon daheim mit 0:2 geschlagen geben.

Die Münchnerinnen, die von der Österreicherin Sarah Zadrazil als Kapitänin aufs Feld geführt werden, sind den Vorjahresfinalistinnen am Ende deutlich unterlegen und stehen im Rückspiel in einer Woche in Lyon vor einer sehr schweren Aufgabe.

Für die Französinnen treffen Chawinga (35.) mit der ersten nennenswerten Chance des Spiels sowie Dumornay (65.). Kurz vor der Pause bewahrt Torfrau Grohs, die ihr Comeback nach überstandener Krebserkrankung feiert, ihre Mannschaft vor einem höheren Rückstand.

Die 23-Jährige pariert einen Elfmeter von Heaps (45.+3), nachdem zuvor Zadrazil ein Foul im Strafraum begeht und dafür Gelb sieht. Trotz Verwarnung spielt die ÖFB-Legionärin bei den Bayern im defensiven Mittelfeld durch.

Zinsberger verliert gegen Real Madrid

Auch für die zweite Österreicherin, die am Dienstag im Einsatz ist, endet der Abend mit einer 0:2-Niederlage. Torfrau Manuela Zinsberger und der Arsenal WFC beißen sich an der Defensive von Real Madrid die Zähne aus und müssen sich nun auch auf die Unterstützung von knapp 60.000 erwarteten Fans im Rückspiel in einer Woche verlassen.

Für Real treffen Caicedo (22.) und die eingewechselte Athenea del Castillo (83.). Beim zweiten Gegentreffer sieht Zinsberger etwas unglücklich aus.

In den übrigen Viertelfinal-Hinspielen stehen sich am Mittwoch der VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Barcelona sowie Manchester City mit Laura Wienroither und der FC Chelsea gegenüber.