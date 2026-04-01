Arsenal-Frauen ziehen ins Semifinale der Champions League ein

Der Arsenal WFC zieht ins Semifinale der UEFA Women's Champions League ein. Im Rückspiel gegen Chelsea verlieren die "Gunners" auswärts ohne ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger mit 0:1, es reicht dennoch zum Aufstieg.

Die besten Chancen in Hälfte eins gehören den Gastgeberinnen, die einen 1:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen müssen: Sjoeke Nüsken verpasst nach einer Hereingabe von Ellie Carpenter aber knapp das rechte Eck (8.).

Ihre Mitspielerin Alyssa Thompson versucht es von der Strafraumgrenze - sie setzt den Ball am linken Eck vorbei (16.). In der 32. Minute schießt Thompson dann über den Kasten. Es geht torlos in die Pause.

Chelsea aktiver, aber lange glücklos

Auch nach der Pause drängt Chelsea mehr auf das erste Tor. Samantha Kerr wird von Nüsken in der Tiefe bedient - ihr Abschluss wird von Keeperin Daphne van Domselaar aber stark entschärft (53.).

Kerr lässt die nächste Chance in der 68. Minute liegen. Auf der Gegenseite hat dann auch Arsenal einmal eine Chance durch Stina Blackstenius - die aber über das Tor köpfelt (74.).

Ihr vermeintliches Führungstor in Minute 81 wird dann vom VAR aufgrund einer Abseitsstellung einkassiert. Im Gegenzug verpasst Nüsken für Chelsea per Kopf um Zentimeter (81.).

Alu rettet

Chelseas fehlendes Glück zeigt sich auch fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, als Veerle Buurman einen Abpraller nur an die Stange setzt.

Zwei Minuten später rettet erneut Aluminium für Arsenal, van Domselaar kann einen Nüsken-Kopfball gerade noch an die Stange lenken, von wo der Ball die Torlinie entlang rollt (87.). Quasi als Zugabe klopft Alessia Russo für Arsenal auch noch am Pfosten an (90+1).

Am Ende läuft Chelsea aber die Zeit davon, das 1:0 durch Nüsken in der vierten Minute der Nachspielzeit kommt zu spät. Chelsea-Trainerin Sonia Bompastor sieht zudem Gelb-Rot.

Mit dem Gesamtscore von 3:2 zieht Arsenal ins Halbfinale der "Königsklasse" ein.