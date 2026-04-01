Nach Vertragsauflösung: Neue Aufgabe für Kulovits

Stefan Kulovits hat einen neuen Job!

Der ehemalige Trainer des SK Rapid wechselt nach Deutschland und wird Co-Trainer bei Eintracht Braunschweig. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass sein Vertrag beim SK Rapid vorzeitig aufgelöst worden war (Alle Infos >>>).

Bei den Deutschen wird Kulovits Assistent von Chefcoach Lars Kornetka, der noch bis nach der WM als einer der Co-Trainer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fungiert.