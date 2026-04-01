NEWS

Nach Vertragsauflösung: Neue Aufgabe für Kulovits

Der Ex-Rapidler folgt den Lockrufen eines Co-Trainers von Ralf Rangnick und wechselt nach Deutschland.

Nach Vertragsauflösung: Neue Aufgabe für Kulovits Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Stefan Kulovits hat einen neuen Job!

Der ehemalige Trainer des SK Rapid wechselt nach Deutschland und wird Co-Trainer bei Eintracht Braunschweig. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass sein Vertrag beim SK Rapid vorzeitig aufgelöst worden war (Alle Infos >>>).

Bei den Deutschen wird Kulovits Assistent von Chefcoach Lars Kornetka, der noch bis nach der WM als einer der Co-Trainer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick fungiert.

Mehr zum Thema

Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

Bosnien und Schalke bangen um Edin Dzeko

International
5
Schalke-Urgestein beendet Karriere

Schalke-Urgestein beendet Karriere

International
1
Vertrag aufgelöst! Rapid und Kulovits einigen sich

Vertrag aufgelöst! Rapid und Kulovits einigen sich

Bundesliga
3
Muss Bayern im Kracher gegen Real auf Kane verzichten?

Muss Bayern im Kracher gegen Real auf Kane verzichten?

Deutsche Bundesliga
2
Rangnick erntet Kritik von Leipzigs Nachwuchschef

Rangnick erntet Kritik von Leipzigs Nachwuchschef

Deutsche Bundesliga
17
Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?

Ist Christian Ilzer ein Kandidat bei einem Insel-Klub?

Deutsche Bundesliga
8
Werder will ÖFB-Teamspieler sehr gerne verlängern

Werder will ÖFB-Teamspieler sehr gerne verlängern

Deutsche Bundesliga
7

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) Stefan Kulovits SK Rapid Wien Lars Kornetka Eintracht Braunschweig