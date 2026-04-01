Stammtisch

Werner Gregoritsch: "Die ÖFB-Lok muss weiter angeheizt werden!"

Er war U21-Teamchef und ist als Vater von Michael Gregoritsch eng mit dem Nationalteam verbunden. Am Ogris-Stammtisch spricht der Grazer über Rangnick, WM und ÖFB:

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Wenn die Rede auf Ralf Rangnick kommt, dann ist Gregoritsch senior kaum zu bremsen.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler und -Trainer ist wie der ÖFB-Teamchef 1958 geboren und der Steirer ist begeistert, mit welcher Akribie und Leidenschaft Rangnick seinen Job beim Fußballbund ausübt.

"Er hat schon so viel bewegt und er kann Österreichs Fußball noch in ganz andere Sphären führen", sagt "Gregerl" und hofft nach der Eröffnung des Campus in Wien-Aspern und der Qualifikation für die WM in den USA, "dass die Lokomotive ÖFB jetzt auch weiter angeheizt wird".

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - berichtet Werner Gregoritsch über seine Erfahrungen mit Rangnick und dessen Trainerteam, spricht über seinen WM-Favoriten und wirft auch einen kritischen Blick auf die ADMIRAL Bundesliga.

Wie Gregoritsch das WM-Scheitern von Italien, Dänemark oder Polen beurteilt und wie Andy Ogris die kommenden Spiele der ADMIRAL Bundesliga tippt, verraten die beiden in der 180. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 180. Episode als Podcast anhören:

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