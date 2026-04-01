Spiel gedreht! Bayern-Frauen ziehen ins CL-Halbfinale ein

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der UEFA Women's Champions League.

Nach einem 3:2-Hinspielsieg drehen die Münchnerinnen daheim das Rückspiel gegen Manchester United und gewinnen vor über 20.000 Zuschauer*innen mit 2:1. ÖFB-Legionärin Barbara Dunst wird nicht eingewechselt.

In der elften Spielminute gehen die "Red Devils" in Führung. Melvine Malard kann einen Fehler von Torfrau Ena Mahmutovic - sie schlägt beim Herauslaufen über den Ball - zum 0:1 nutzen. Kurz darauf versucht es erneut Malard, dieses Mal ist Mahmutovic aber zur Stelle (15.). Während die Bayern-Frauen sich hinten nicht ganz sattelfest präsentieren, geht offensiv nur wenig.

Später Bayern-Doppelschlag

Die Bayern kommen deutlich verbessert aus der Pause. Pernille Harder zwingt Phallon Tullis-Joyce aus der Drehung zu einem guten Reflex (54.), fünf Minuten später wird Harder noch entscheidend bei einem Schussversuch attackiert. Auch in weiterer Folge drücken die Gastgeberinnen enorm an, Giulia Gwinns Versuch wird abgeblockt (76.).

Glodis Perla Viggosdottir gelingt in der 80. Minute dann aber nach einem Eckball per Kopf der hochverdiente Ausgleich (80.). Kurz darauf macht Linda Dallmann mit dem 2:1 den Deckel drauf: Per Abpraller dreht sie das Spiel, einen Kopfball von Viggosdottir kann Malard zuvor noch von der Linie kratzen.

Mit dem Gesamtscore von 5:3 ziehen die Bayern-Frauen ins Semifinale der "Königsklasse" ein.