Frauen-Fußball: Ex-Meister Neulengbach stellt Insolvenzantrag

Der USV Neulengbach sieht sein Frauenfußball-Projekt als gescheitert an und hat den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens angekündigt. Das gab der frühere Serienmeister am Mittwoch bekannt.

Die Fortführung des Spielbetriebs in der laufenden Bundesliga-Saison ist demnach offen. Man bereite derzeit den Antrag zur Einleitung des Verfahrens beim Landesgericht St. Pölten vor und rechne mit der Bestellung eines Insolvenzverwalters nach Ostern, so der Klub.

"Es bricht mir das Herz - diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, vor allem weil wir um die sportliche Erfolgsgeschichte des Vereines wissen. Aufgrund der jüngsten Entwicklung ist eine Weiterführung in dieser Form allerdings nicht mehr vertretbar abzubilden", sagte Vereinsobmann Thomas Wirnsberger.

Fortführung offen

Außergerichtliche Restrukturierungs- und Sanierungsversuche seien nicht zuletzt wegen ausgebliebener Sponsorzusagen gescheitert, hieß es weiters.

Ob man den Spielbetrieb in der laufenden Saison fortsetzen könne, werde nach der Verfahrenseröffnung und der Insolvenzverwalterbestellung mit diesem sowie in Abstimmung mit dem ÖFB und dem Niederösterreichischen Fußballverband entschieden.

Die erforderlichen Lizenzierungsunterlagen für die nächste Bundesligasaison habe man aufgrund der prekären Lage nicht fristgerecht abgeben können, erklärte der aktuelle Tabellenachte.