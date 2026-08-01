Die ADMIRAL Frauen-Bundesliga ist zurück!

Für alle Fans gibt es vor dem Saisonauftakt gute Nachrichten: Mit LAOLA1 kannst du die höchste Spielklasse im österreichischen Frauenfußball künftig bequem per LIVE-Stream verfolgen. Alle Infos >>>

Es bahnt sich eine spannende Saison an. Die Doublesiegerinnen der Wiener Austria befinden sich erstmals in der Rolle der Gejagten, mit dem SK Rapid ist zudem ein weiterer großer Name vertreten.

Die Übersicht über alle LIVE-Streams der ersten Runde:

Samstag, 1. August 2026:

Sonntag, 2. August 2026: