Ab dieser Saison: Die Frauen-Bundesliga live bei LAOLA1

Die ADMIRAL Frauen-Bundesliga wird künftig auch bei LAOLA1 zu sehen sein!

Österreichs höchste Spielklasse im Fußball der Frauen und LAOLA1 gehen eine Medienpartnerschaft ein.

Im Zuge der Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen ÖFB und LAOLA1 werden alle Spiele der ADMIRAL Frauen-Bundesliga der Saison 2026/27 (ausgenommen das ORF-Topspiel) im kostenlosen Live-Stream bei LAOLA1 zu sehen sein - sowohl im Web als auch in der LAOLA1 App. Ausgewählte Spiele werden auch bei LAOLA1.tv übertragen.

"Ein Meilenstein im österreichischen Frauenfußball"

"Diese erweiterte Zusammenarbeit mit LAOLA1 ist definitiv ein Meilenstein im österreichischen Frauenfußball und wird die Sichtbarkeit der gesamten Liga auf ein neues Niveau heben. Es ist ein tolles und wichtiges Zeichen, dass es neben dem Topspiel der Runde im ORF sowie den Übertragungen auf ÖFB TV die Spiele auch im Livestream auf Laola1 zu sehen gibt. Unser großer Dank gilt allen beteiligten Partnern, die diesen wichtigen Entwicklungsschritt der Liga gefördert, mitgetragen und umgesetzt haben", wird Nina Potz, Liga-Managerin der ADMIRAL Frauen-Bundesliga, im ORF zitiert.

Berger: "Wollen die Sichtbarkeit erhöhen"

Die LIVE-Übertragung der Frauen-Bundesliga ist Teil der Frauenfußball-Offensive von LAOLA1, die auch eine umfangreiche Berichterstattung beinhaltet.

Tom Berger, Head of LAOLA1, sagt: "Wir sind sehr froh, dass wir neben dem ORF einen Großteil der Spiele der ADMIRAL Frauen Bundesliga ab sofort übertragen dürfen. Es war seitens der Redaktion ein großer Wunsch, hier ein Rechtepaket zu erwerben, auch um in Bereichen wir Social Media sogenannte 'Touchpoints' zu bieten. Frauenfußball ist extrem spannend und für uns auch ein wertvoller Content-Baustein. Wir wollen die Sichtbarkeit des Frauenfußballs aber auch den einzelnen Akteurinnen weiter erhöhen und wollen sowohl eine neue Community erreichen, als auch neue Marken adressieren."

Die 45. Saison der ADMIRAL Frauen Bundesliga startet am kommenden Samstag mit dem Topspiel zwischen Titelverteidiger FK Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten.

Diese Spiele der 1. Runde zeigt LAOLA1 im Stream:

SK Sturm Graz - SCR Altach (Samstag, 14:30 Uhr, zum Stream >>>)

FC Red Bull Salzburg - SpG Südburgenland/TSV Hartberg (Samstag, 14:30 Uhr, zum Stream >>>)

FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen - LASK (Samstag, 17:00 zum Stream >>>)

First Vienna FC 1894 - SK Rapid (Sonntag, 15:00 Uhr, zum Stream >>>)