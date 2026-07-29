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Double-Kapitänin Wenninger bleibt bei der Austria an Bord

In der vergangenen Saison führte die Ex-Nationalspielerin die Veilchen zum Doublegewinn. Sie wird auch weiterhin in violett auflaufen.

Double-Kapitänin Wenninger bleibt bei der Austria an Bord Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Carina Wenninger bleibt ein Veilchen!

Wie die amtierenden Doublesiegerinnen am Mittwoch bekannt geben, verlängert die 35-Jährige ihren Vertrag und bleibt den Wienerinnen damit als Kapitänin erhalten.

Zur Saison 2025/26 übernahm die einstige Nationalspielerin die Rolle von Verena Volkmer, die ihre Karriere beendete. Der Rest ist Geschichte: Wenninger führte die Violetten zum Double und damit zu den ersten beiden Titeln der Vereinsgeschichte.

"Haben große Ziele"

"Ich fühle mich körperlich sehr gut und habe nach wie vor große Lust auf Fußball. Wir haben ein starkes Team und große Ziele. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Weg gemeinsam weiterzugehen und die Entwicklung der FK Austria Wien Frauen sowohl auf als auch neben dem Platz aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir weitere Erfolge feiern und unvergessliche Momente erleben", wird die Führungsspielerin zitiert.

Am Samstag treffen die Veilchen gleich zum Saisonauftakt auf den wohl größten Konkurrenten im Titelkampf, den SKN St. Pölten.

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