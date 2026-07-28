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ÖFB Frauen Cup: Austria in Traiskirchen, Rapid gegen Sport-Club

Die Frauen des FC Red Bull Salzburg sind in der ersten Runde gegen den SV Telfs gefordert, der SKN beim SC Brunn am Gebirge.

ÖFB Frauen Cup: Austria in Traiskirchen, Rapid gegen Sport-Club Foto: © GEPA
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Die Titelverteidigerinnen des FK Austria Wien treffen in der ersten Runde des ÖFB Frauen Cups 2026/27 auswärts auf den FCM Traiskirchen.

Die Veilchen haben den Cup in der vergangenen Saison erstmals gewonnen. Im Finale in Wien gab es einen 1:0-Erfolg über den FC Red Bull Salzburg.

Die Salzburgerinnen bekommen es in Runde eins der neuen Saison mit dem SV Telfs aus Tirol zu tun.

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Rapid beim Sport-Club zu Gast

Die Frauen des SK Rapid, die in diesem Jahr den Aufstieg in die ADMIRAL Frauen Bundesliga schafften, sind beim Wiener Sport-Club zu Gast.

Der First Vienna FC trifft auf die SPG FAC/SV Essling. Die entthronten Serien-Cupsiegerinnen vom SKN St. Pölten messen sich in der ersten Runde mit dem SC Brunn am Gebirge.

Alle Erstrunden-Duelle im Überblick:

  • FC Pinzgau Saalfelden vs. FC Wacker Innsbruck

  • SG Tennengau vs. SPG Konkret Milz Leiblachtal

  • SV Telfs vs. FC Red Bull Salzburg

  • FC RW Rankweil vs. SCR Altach

  • SV Oberglan vs. UDFC „Baufüxe“ Hof/Straden

  • SV Krottendorf vs. SV LUV Graz Wetzelsdorf

  • SG Geretsberg / Bürmoos vs. SG SK Austria Klagenfurt

  • SPG Zaunergroup Wallern / SV Fenastra Krenglbach vs. FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen

  • GAK 1902 vs. LASK

  • Union Waldmark St. Stefan vs. SK Puntigamer Sturm Graz Frauen

  • Dynama*Dynamo Donau Fußballclub vs. SC Bad Sauerbrunn

  • SC Brunn am Gebirge vs. SKN St. Pölten Frauen

  • USC Landhaus vs. SPG Südburgenland / TSV Hartberg

  • Wiener Sport-Club vs. SK Rapid

  • FCM Traiskirchen vs. FK Austria Wien

  • SPG FAC / SV Essling vs. First Vienna Football-Club 1894

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