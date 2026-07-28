ÖFB Frauen Cup: Austria in Traiskirchen, Rapid gegen Sport-Club
Die Frauen des FC Red Bull Salzburg sind in der ersten Runde gegen den SV Telfs gefordert, der SKN beim SC Brunn am Gebirge.
Die Titelverteidigerinnen des FK Austria Wien treffen in der ersten Runde des ÖFB Frauen Cups 2026/27 auswärts auf den FCM Traiskirchen.
Die Veilchen haben den Cup in der vergangenen Saison erstmals gewonnen. Im Finale in Wien gab es einen 1:0-Erfolg über den FC Red Bull Salzburg.
Die Salzburgerinnen bekommen es in Runde eins der neuen Saison mit dem SV Telfs aus Tirol zu tun.
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Rapid beim Sport-Club zu Gast
Die Frauen des SK Rapid, die in diesem Jahr den Aufstieg in die ADMIRAL Frauen Bundesliga schafften, sind beim Wiener Sport-Club zu Gast.
Der First Vienna FC trifft auf die SPG FAC/SV Essling. Die entthronten Serien-Cupsiegerinnen vom SKN St. Pölten messen sich in der ersten Runde mit dem SC Brunn am Gebirge.
Alle Erstrunden-Duelle im Überblick:
FC Pinzgau Saalfelden vs. FC Wacker Innsbruck
SG Tennengau vs. SPG Konkret Milz Leiblachtal
SV Telfs vs. FC Red Bull Salzburg
FC RW Rankweil vs. SCR Altach
SV Oberglan vs. UDFC „Baufüxe“ Hof/Straden
SV Krottendorf vs. SV LUV Graz Wetzelsdorf
SG Geretsberg / Bürmoos vs. SG SK Austria Klagenfurt
SPG Zaunergroup Wallern / SV Fenastra Krenglbach vs. FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen
Union Waldmark St. Stefan vs. SK Puntigamer Sturm Graz Frauen
Dynama*Dynamo Donau Fußballclub vs. SC Bad Sauerbrunn
SC Brunn am Gebirge vs. SKN St. Pölten Frauen
USC Landhaus vs. SPG Südburgenland / TSV Hartberg
Wiener Sport-Club vs. SK Rapid
FCM Traiskirchen vs. FK Austria Wien
SPG FAC / SV Essling vs. First Vienna Football-Club 1894