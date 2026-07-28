ÖFB Frauen Cup: Austria in Traiskirchen, Rapid gegen Sport-Club

Die Titelverteidigerinnen des FK Austria Wien treffen in der ersten Runde des ÖFB Frauen Cups 2026/27 auswärts auf den FCM Traiskirchen.

Die Veilchen haben den Cup in der vergangenen Saison erstmals gewonnen. Im Finale in Wien gab es einen 1:0-Erfolg über den FC Red Bull Salzburg.

Die Salzburgerinnen bekommen es in Runde eins der neuen Saison mit dem SV Telfs aus Tirol zu tun.

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Rapid beim Sport-Club zu Gast

Die Frauen des SK Rapid, die in diesem Jahr den Aufstieg in die ADMIRAL Frauen Bundesliga schafften, sind beim Wiener Sport-Club zu Gast.

Der First Vienna FC trifft auf die SPG FAC/SV Essling. Die entthronten Serien-Cupsiegerinnen vom SKN St. Pölten messen sich in der ersten Runde mit dem SC Brunn am Gebirge.

Alle Erstrunden-Duelle im Überblick: