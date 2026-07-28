LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026: Tippe für deinen Verein

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der ADMIRAL Bundesliga - und der ADMIRAL 2. Liga!

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Nach dem WM-Tippspiel hat LAOLA1 für dich auch Tippspiele zu den österreichischen Highlights parat.

Besonders zur LigaZwa gibt es spannende Neuerungen.

Neben der individuellen Rangliste gibt es auch eine Tabelle für alle 16 Klubs der 2. Liga. Tippe für deine Farben, in deinen Farben - und verhilf' deinem Verein zum Titel im Tippspiel! Zusätzlich kannst du dich in einer eigenen Gruppe mit anderen Fans deines Lieblingsklubs messen.

Neu ist auch die Runden-Rangliste: Nach jedem Spieltag wird ein "Tagessieger" ermittelt und mit Preisen belohnt! Damit lohnt sich auch ein späterer Einstieg jederzeit: Hol' dir von Trikots und Tickets für deinen LigaZwa-Klub bis hin zu einem Streaming-Abo für die ADMIRAL 2. Liga auf LAOLA1!

So funktioniert’s: