LAOLA1-LigaZwa-Tippspiel 2026: Tippe für deinen Verein
Sammle Punkte für dich, für tolle Preise - und für deinen Klub! Im Tippspiel zur ADMIRAL 2. Liga werden auch die Sieger jedes Spieltags belohnt.
Nach der Weltmeisterschaft ist vor der ADMIRAL Bundesliga - und der ADMIRAL 2. Liga!
Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>
Nach dem WM-Tippspiel hat LAOLA1 für dich auch Tippspiele zu den österreichischen Highlights parat.
Besonders zur LigaZwa gibt es spannende Neuerungen.
Neben der individuellen Rangliste gibt es auch eine Tabelle für alle 16 Klubs der 2. Liga. Tippe für deine Farben, in deinen Farben - und verhilf' deinem Verein zum Titel im Tippspiel! Zusätzlich kannst du dich in einer eigenen Gruppe mit anderen Fans deines Lieblingsklubs messen.
Neu ist auch die Runden-Rangliste: Nach jedem Spieltag wird ein "Tagessieger" ermittelt und mit Preisen belohnt! Damit lohnt sich auch ein späterer Einstieg jederzeit: Hol' dir von Trikots und Tickets für deinen LigaZwa-Klub bis hin zu einem Streaming-Abo für die ADMIRAL 2. Liga auf LAOLA1!
So funktioniert’s:
Geh' ins LigaZwa-Tippspiel>>> und wähle den Verein aus, den du unterstützt.
Trage deine Ergebnistipps zu den Spielen ein. Bis Anpfiff kannst du ihn noch ändern.
Je näher du am richtigen Endergebnis des Spiels dran bist, desto mehr Punkte gibt es.
Pro Runde kannst du deine Punkte bei einem Spiel verdoppeln – mit dem Joker.
An jedem Spieltag winken genau wie in der Endabrechnung tolle Preise.
Für die Vereins-Rangliste zählt der Punkteschnitt aller Mitspieler eines Klubs.
Zusätzlich kannst du der Gruppe deines Klubs beitreten und dich mit anderen Fans messen.
Erstelle auch eine Gruppe mit deinen Freunden und spielt nach euren eigenen Regeln!