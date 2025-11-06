Salzburg bricht den Bann in der Europa League

An Spieltag vier der Europa League schreibt der FC Salzburg mit einem 2:0-Heimsieg gegen die Go Ahead Eagles endlich an.

Die Go Ahead Eagles halten Salzburg zu Beginn unter Kontrolle, die erste echte Torchance finden trotzdem die Bullen vor: Bischoff zwingt Gäste-Keeper De Busser mit einem wuchtigen Abschluss zur Faustabwehr (14.).

Auf der anderen Seite verfehlt Margaret nach einer der vielen Flanken der Niederländer nur knapp das Tor (20.). Mit Fortdauer des Spiels steigern sich die Bullen merklich. Bischoffs zweiter Versuch nach 34 Minuten rauscht nur knapp am Kreuzeck vorbei, ebenso wie Surays Schuss auf das Tor Salzburger einige Minuten später (42.). Zur Pause ist das Spiel noch torlos.

Erlösung nach der Pause

Im zweiten Durchgang erhöhen die Bullen stetig die Schlagzahl, bis nach knapp einer Stunde der Führungstreffer gelingt. Vertessen schiebt die flache Hereingabe von Terzic ins Tor (59.). Mit der Führung im Rücken drängen die Bullen auf das zweite Tor, Schlussmann De Busser hält die Go Ahead Eagles aber mit seinen Paraden im Spiel.

Kitano (62., 65.) und Baidoo (70.) scheitern beide am belgischen Torhüter, erst ein Strahl von Aleksa Terzic ins Kreuzeck bringt den Bullen das längst verdiente 2:0 ein (80.).

Mit drei Punkten klettern die Salzburger zumindest vorerst auf den 27. Tabellenrang, die Eagles sind mit sechs Zählern auf Platz 16 zu finden.