Roma-Ikone übernimmt bei CFC Genua

Daniele De Rossi hat wieder einen Job!

Die Roma-Legende heuert beim CFC Genua an, nachdem sich der Serie-A-Klub als Tabellen-18. von Patrick Vieira getrennt hat.

Zuletzt war De Rossi Trainer der AS Roma. Die Klubikone verfolgte bei den "Giallorossi" einen offensiven Ansatz, fokussierte das Spiel mit Ball in einem variablen 4-3-3/5-3-2 System.

Kürzeste Trainer-Station

Dagegen stand Vieira vor allem für intensives Pressing im 4-2-3-1. In dieser Saison war aber die Offensive (sechs Tore in zehn Spielen) die große Schwäche von Genua.

Zuvor war der französische Weltmeister bei Racing Straßburg, Crystal Palace, OGC Nizza und New York City FC engagiert. Die Station in Genua (37 Spiele) war nur knapp vor jener in Straßburg (38) die kürzeste seiner Trainer-Laufbahn.