Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles GAE
Heute 18:45 Uhr
Dieser Sender zeigt FC Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Am Donnerstag empfangen die "Bullen" den niederländischen Pokalsieger. Wo ihr das Spiel sehen könnt:

Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Am Donnerstag empfängt der FC Salzburg in der UEFA Europa League die Go Ahead Eagles (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Für die Bullen ist es der vierte Versuch, endlich anzuschreiben. Wer das Spiel live verfolgen möchte, hat bei "Sky" die Gelegenheit dazu.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung im TV (Sky Sport Austria 2) sowie im Livestream.

