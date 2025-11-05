Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles GAE
Morgen 18:45 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Trainer Letsch warnt vor dem Gegner und hat prominente Ausfälle zu beklagen.

Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Für Red Bull Salzburg geht es am Donnerstag (18.45 Uhr/live Sky) im vierten Ligaphasenspiel der Europa-League um den ersten Punktgewinn. Die "Bullen" empfangen den niederländischen Cupsieger Go Ahead Eagles, der bereits bei sechs Zählern hält.

"Für uns ist das eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen und auf die wir heiß sind, weil wir unbedingt anschreiben wollen", erklärte Trainer Thomas Letsch.

Der in der 100.000-Einwohner-Stadt Deventer beheimatete Klub ist zwar in der Eredivisie aktuell nur Elfter, holte aber in der laufenden Europacup-Saison bereits Siege gegen Panathinaikos und Aston Villa.

"Das sagt schon einiges. Sie haben genug Qualität in der Mannschaft", warnte Letsch, der von 2020 bis 2022 in der niederländischen Liga bei Vitesse Arnheim tätig war.

Noch 15 Punkte zu holen

Während die Eagles in der 36er-Europa-League-Tabelle Platz zwölf einnehmen, sind die Salzburger nur 34. Um es auch angesichts des anspruchsvollen Restprogramms gegen Bologna (a), Freiburg (a), Basel (h) und Aston Villa (a) am Ende unter die Top 24 zu schaffen, muss am Donnerstag wohl ein Sieg her.

"Rein mathematisch sind noch 15 Punkte zu vergeben. Aber je weniger Spiele es werden, umso wichtiger ist es, zu gewinnen", sagte Letsch und gab zu: "Bei null Punkten zu stehen, fühlt sich nicht gut an."

Fünf Siege aus den letzten sechs Partien

Der Deutsche hat einige prominente Ausfälle zu beklagen (hier nachzulesen >>>), verwies aber auf das durch die zuletzt guten Ergebnisse gestiegene Selbstvertrauen seiner Mannschaft.

Die Salzburger holten aus den vergangenen sechs Partien auf nationaler Ebene fünf Siege und ein Unentschieden, Lohn war unter anderem der Sprung auf Ligarang eins und der Einzug ins Cup-Viertelfinale.

So teuer sind die Bundesliga-Trikots in der Saison 2025/26

WSG Tirol: 60,00 Euro
SV Ried: 79,00 Euro

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Bitter! Drei Salzburg-Leistungsträger fehlen auch in EL

Bitter! Drei Salzburg-Leistungsträger fehlen auch in EL

Europa League
21
Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht?

Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht?

Bundesliga
75
Bericht: Sturm Graz an Talent aus Irland interessiert

Bericht: Sturm Graz an Talent aus Irland interessiert

Bundesliga
26
Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Geschäftsführer-Beben perfekt: Hoffenheim verkündet Abgänge

Deutsche Bundesliga
Sieg! Österreich gewinnt erstmals bei U17-Weltmeisterschaft

Sieg! Österreich gewinnt erstmals bei U17-Weltmeisterschaft

ÖFB-Team
1
"Das ist Schwachsinn" - Flick weist Abgangsgerüchte zur Seite

"Das ist Schwachsinn" - Flick weist Abgangsgerüchte zur Seite

La Liga
Schwere Vorwürfe gegen Olympiakos-Präsident Marinakis

Schwere Vorwürfe gegen Olympiakos-Präsident Marinakis

International
Kommentare

Kommentare

Fußball SK Sturm Graz Alexander Schlager Aston Villa Thomas Letsch Vitesse Arnheim Kerim Alajbegovic Laufen Go Ahead Eagles UEFA Europa League