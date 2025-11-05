Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Für Red Bull Salzburg geht es am Donnerstag (18.45 Uhr/live Sky) im vierten Ligaphasenspiel der Europa-League um den ersten Punktgewinn. Die "Bullen" empfangen den niederländischen Cupsieger Go Ahead Eagles, der bereits bei sechs Zählern hält.

"Für uns ist das eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen und auf die wir heiß sind, weil wir unbedingt anschreiben wollen", erklärte Trainer Thomas Letsch.

Der in der 100.000-Einwohner-Stadt Deventer beheimatete Klub ist zwar in der Eredivisie aktuell nur Elfter, holte aber in der laufenden Europacup-Saison bereits Siege gegen Panathinaikos und Aston Villa.

"Das sagt schon einiges. Sie haben genug Qualität in der Mannschaft", warnte Letsch, der von 2020 bis 2022 in der niederländischen Liga bei Vitesse Arnheim tätig war.

Noch 15 Punkte zu holen

Während die Eagles in der 36er-Europa-League-Tabelle Platz zwölf einnehmen, sind die Salzburger nur 34. Um es auch angesichts des anspruchsvollen Restprogramms gegen Bologna (a), Freiburg (a), Basel (h) und Aston Villa (a) am Ende unter die Top 24 zu schaffen, muss am Donnerstag wohl ein Sieg her.

"Rein mathematisch sind noch 15 Punkte zu vergeben. Aber je weniger Spiele es werden, umso wichtiger ist es, zu gewinnen", sagte Letsch und gab zu: "Bei null Punkten zu stehen, fühlt sich nicht gut an."

Fünf Siege aus den letzten sechs Partien

Der Deutsche hat einige prominente Ausfälle zu beklagen (hier nachzulesen >>>), verwies aber auf das durch die zuletzt guten Ergebnisse gestiegene Selbstvertrauen seiner Mannschaft.

Die Salzburger holten aus den vergangenen sechs Partien auf nationaler Ebene fünf Siege und ein Unentschieden, Lohn war unter anderem der Sprung auf Ligarang eins und der Einzug ins Cup-Viertelfinale.