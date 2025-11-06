An Spieltag vier der Europa League empfängt der FC Salzburg am Donnerstag die Go Ahead Eagles (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Bullen" konnten in der Liga zuletzt einen 4:1-Heimsieg gegen die SV Ried feiern und stehen damit auf dem ersten Rang der ADMIRAL Bundesliga.

In der Europa League läuft's hingegen noch gar nicht: Zuletzt verloren die Mozartstädter 2:3 gegen Ferencvaros. Damit halten die Salzburger bei null Zählern nach drei Spielen.

Die Go Ahead Eagles belegen den elften Tabellenrang in Holland und verloren ihr letztes Ligaspiel. Gegen NAC Breda setzte es eine 0:1-Auswärtsniederlage. Dafür haben die Niederländer in der Europa League bereits sechs Punkte einfahren können.

