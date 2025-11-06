Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles GAE
Heute 18:45 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Europa League heute: FC Salzburg - Go Ahead Eagles

Die "Bullen" müssen am vierten Spieltag der UEFA Europa League endlich Zählbares mitnehmen. LIVE-Infos:

Europa League heute: FC Salzburg - Go Ahead Eagles Foto: © GEPA
An Spieltag vier der Europa League empfängt der FC Salzburg am Donnerstag die Go Ahead Eagles (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Bullen" konnten in der Liga zuletzt einen 4:1-Heimsieg gegen die SV Ried feiern und stehen damit auf dem ersten Rang der ADMIRAL Bundesliga.

In der Europa League läuft's hingegen noch gar nicht: Zuletzt verloren die Mozartstädter 2:3 gegen Ferencvaros. Damit halten die Salzburger bei null Zählern nach drei Spielen.

Die Go Ahead Eagles belegen den elften Tabellenrang in Holland und verloren ihr letztes Ligaspiel. Gegen NAC Breda setzte es eine 0:1-Auswärtsniederlage. Dafür haben die Niederländer in der Europa League bereits sechs Punkte einfahren können.

LIVE-Ticker:

