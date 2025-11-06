SC Braga SC Braga BRA
KRC Genk KRC Genk GEN
Endstand
3:4
1:1 , 2:3
  • Rodrigo Zalazar
  • Rodrigo Zalazar
  • Fran Navarro
  • Daan Heymans
  • Yira Sor
  • Oh Hyeon-gyu
  • Yaimar Abel Medina Ortiz
NEWS

EL: Genk entscheidet Österreicher-Duell gegen Braga für sich

In einem Spektakel setzen sich die Belgier am Ende knapp durch und fügen dem Klub von Florian Grillitsch die erste Niederlage in dieser Europa-League-Saison zu

EL: Genk entscheidet Österreicher-Duell gegen Braga für sich

Der KRC Genk kann sich im Duell der beiden Österreicher-Klubs gegen Sporting Braga durchsetzen. Die Belgier feiern in einer spektakulären Partie auswärts einen 4:3 Sieg.

Die Portugiesen gingen dabei durch einen Treffer von Zalazar in Führung (30.). Genk gelang jedoch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich durch Heymans (45+2.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte Sor für KRC gleich nachlegen (48.), ehe Oh in der 59. Minute sogar auf 3:1 stellte.

Grillitsch und Sattlberger nur eingewechselt

In der 71. Minute konnte Zalazar mit seinem Doppelpack dann den Anschlusstreffer erzielen, doch Medina stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her (72.).

Kurz vor Ende der Partie gelingt Braga durch Navarro zwar der erneute Anschluss, dennoch können die Belgier ihren Sieg über die Zeit retten.

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch wurde auf Seiten der Portugiesen in der 56. Minute eingewchselt. Nikolas Sattlberger kam für Genk in der 77. Minute aufs Feld. Tobias Lawal (Genk) saß nur auf der Bank.

Von Litauen bis Thailand: ÖFB-Kicker außerhalb der Topligen

Andreas Kuen (30)
Nikolas Sattlberger (21)

