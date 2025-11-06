Sturm feiert Christensen: "Oli hat ein Abendessen bei mir gut"

In der 35. Minute avanciert Oliver Christensen zum Helden des Abends: Der Däne ahnt die Ecke, pariert den Strafstoß von Gibbs-White – und hält seinem Team damit den Punkt fest.

"Er hat eine gewisse Ausstrahlung. Seine Art und Weise tut uns sehr gut“, lobt Trainer Säumel seinen Elfmeterhelden nach dem harterkämpften 0:0-Unentschieden gegen Nottingham Forest am vierten Spieltag der UEFA Europa League.

Teamkollege Karic bringt es etwas direkter auf den Punkt: "Er ist einfach eine geile Sau!“

Christensen bleibt an diesem Tag unüberwindbar, wahrt die Null und rettet seiner Mannschaft ein wertvolles Remis.

Aiwu zeigt sich dankbar

Den Strafstoß hatte Innenverteidiger Aiwu mit einem Handspiel verschuldet – der sich nach Abpfiff dankbar zeigt: "Oli hat ein Abendessen bei mir gut.“

Über weite Strecken halten die Grazer stark mit – und haben in den entscheidenden Momenten auch das nötige Quäntchen Glück.

"Auf so einem Niveau braucht man auch etwas Glück, aber am Ende haben wir uns das verdient“, lautet das Fazit von Aiwu.

Gegen Midtyjlland noch in der Kritik

Christensen ist spät im Transferfenster zu Sturm gewechselt und stand anfangs noch in der Kritik. Am ersten Spieltag der Europa-League-Ligaphase gegen Midtjylland sah er bei beiden Gegentoren nicht gut aus.

"Das war die Ausnahme", findet Trainer Säumel. Dem stimmt auch Karic zu: "Er ist bisschen in die Kritik geraten, total zu Unrecht, wie ich finde. Er hat heute wieder seine Klasse unter Beweis gestellt"