Können die Schwaben in der Fremde zurückschlagen oder ist den Portugiesen der Viertelfinal-Einzug nicht mehr zu nehmen?

Der FC Porto empfängt den VfB Stuttgart im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League (ab 21:00 im LIVE-Ticker >>>). Die Gastgeber konnten sich mit dem 2:1-Sieg beim VfB einen Vorteil für das Rückspiel erarbeiten.

Zweifacher Finalist gegen den zweifachen Gewinner

In der Europa League (seit 2009/10) kam Stuttgart noch nie über das Achtelfinale hinaus. In den Vorgänger-Bewerben stand der deutsche Bundesligist immerhin zwei Mal im Finale (1989, 1998).

Porto gewann die Europa League und den UEFA Cup je einmal (2011 bzw. 2003), dazu kommen Titelgewinne in der Champions League (2004) und dem Europapokal der Landesmeister (1987). Im Vorjahr scheiterten die Portugiesen in der Zwischenrunde.

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