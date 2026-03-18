Tor und Assist! Grillitsch führt Braga ins EL-Viertelfinale

In der UEFA Europa League gewinnt Sporting Braga das Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest mit 4:0. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel steigen die Portugiesen mit dem Gesamtscore von 4:2 ins Viertelfinale auf.

Die Truppe von Carlos Vicens startet hochmotiviert in die Partie und setzt Keanes Team früh unter Druck. Bereits kurz nach Anpfiff zwingt Rodrigo Zalazar den gegnerischen Torhüter David Attila Grof zu einer ersten Parade.

In der elften Minute ist der Bann gebrochen: Nach Vorarbeit von Zalazar bringt Ricardo Horta Braga mit 1:0 in Führung.

Grillitsch beweist Klasse

Nur wenige Momente später rückt der österreichische Nationalspieler Florian Grillitsch in den Mittelpunkt, beweist seine offensive Klasse und erhöht souverän auf 2:0 (15.).

Ferencvaros findet in dieser Phase kaum ins Spiel und agiert harmlos, während die Gastgeber bei Standardsituationen über mehrere Eckbälle durch Horta beständig Druck ausüben.

Ein weiterer Treffer der Portugiesen liegt in der Luft, weshalb Gabri Martinez nach einem Zuspiel von Pau Victor noch vor der Pause für das 3:0 sorgt (34.).

Grillitsch brilliert als Vorbereiter

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild auf dem Rasen kaum. Die Gastgeber bleiben spielbestimmend und belohnen sich früh für den anhaltenden Offensivdrang.

Erneut ist es der herausragende Florian Grillitsch, der maßgeblich beteiligt ist: Mit einer präzisen Vorlage bedient der Österreicher seinen Kapitän Ricardo Horta, der mit seinem zweiten Tor an diesem Abend auf 4:0 stellt.

Von den Gästen kommt in dieser Phase lediglich ein ungefährlicher Abschluss durch Bamidele, den Torwart Lukas Hornicek mühelos pariert. Im weiteren Verlauf flacht die Partie etwas ab.

Einzelne Offensivaktionen, wie ein abgewehrter Schuss von Gavriel Kanichowsky aufseiten der Gäste, ändern nichts mehr an der klaren Dominanz der Heimmannschaft.