Pafos FC Pafos FC PAF
HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split HSP
Nach Verläng.
4:0
1:0 , 1:0 , 2:0
  • Guga
  • David Goldar
  • Gabriel Teixeira Aragao
  • Joao Correia
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Salzburg kennt seinen Gegner in der Europa-League-Qualifikation

Die Bullen bekommen es in der dritten Runde mit einem letztjährigen Champions-League-Teilnehmer zu tun.

Salzburg kennt seinen Gegner in der Europa-League-Qualifikation Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für den FC Salzburg geht es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League nach Zypern.

Der FC Pafos steigt nach einem 4:0-Heimsieg nach Verlängerung gegen Hajduk Split auf. Das Hinspiel ging mit 2:0 noch an die Kroaten, doch die Zyprioten können den Rückstand im Rückspiel innerhalb der regulären Spielzeit egalisieren.

Dafür verantwortlich sind Guga (40.) sowie Goldar (90.+1). Kurz nach Beginn der Verlängerung schießt Biel den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer in Führung (93.), für die Entscheidung sorgt Correia (117.).

Hinspiel in Salzburg

Pafos hat sich 2024/25 zum Meister der Cyprus League gekürt und daraufhin den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse geschafft. Dort wurden Villarreal und Slavia Prag bezwungen, mit neun Punkten wurde die K.o.-Phase hauchdünn verpasst.

Star des Teams ist der inzwischen 39-jährige Brasilianer David Luiz, der im Laufe seiner Karriere für Chelsea, Arsenal und Paris Saint-Germain gespielt hat.

Das Hinspiel steigt am kommenden Donnerstag in Salzburg, Anpfiff ist um 19:00 Uhr. Das Rückspiel findet in der Folgewoche am 13. August auf Zypern statt. Pafos trägt seine Heimspiele im Europacup in Limassol aus.

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