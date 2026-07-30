Salzburg kennt seinen Gegner in der Europa-League-Qualifikation

Für den FC Salzburg geht es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League nach Zypern.

Der FC Pafos steigt nach einem 4:0-Heimsieg nach Verlängerung gegen Hajduk Split auf. Das Hinspiel ging mit 2:0 noch an die Kroaten, doch die Zyprioten können den Rückstand im Rückspiel innerhalb der regulären Spielzeit egalisieren.

Dafür verantwortlich sind Guga (40.) sowie Goldar (90.+1). Kurz nach Beginn der Verlängerung schießt Biel den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer in Führung (93.), für die Entscheidung sorgt Correia (117.).

Hinspiel in Salzburg

Pafos hat sich 2024/25 zum Meister der Cyprus League gekürt und daraufhin den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse geschafft. Dort wurden Villarreal und Slavia Prag bezwungen, mit neun Punkten wurde die K.o.-Phase hauchdünn verpasst.

Star des Teams ist der inzwischen 39-jährige Brasilianer David Luiz, der im Laufe seiner Karriere für Chelsea, Arsenal und Paris Saint-Germain gespielt hat.

Das Hinspiel steigt am kommenden Donnerstag in Salzburg, Anpfiff ist um 19:00 Uhr. Das Rückspiel findet in der Folgewoche am 13. August auf Zypern statt. Pafos trägt seine Heimspiele im Europacup in Limassol aus.