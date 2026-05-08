Erstes europäisches Endspiel ever: "Für Freiburg einmalig"

Pure Ekstase im Breisgau.

Dem SC Freiburg ist es tatsächlich gelungen, erstmals in der Vereinsgeschichte in ein europäisches Endspiel einzuziehen. Mit 3:1 (Gesamtscore: 4:3) setzt sich der SCF mit ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart gegen SC Braga durch. zum Spielbericht >>>

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Für Freiburg ging es ideal los: Früh flog Bragas Dorgeles (6.) mit Rot vom Feld, in Überzahl besorgte Kübler die Führung (19.). Manzambi traf sehenswert zum Pausenstand. Doch sogar nach dem 3:0 durch Kübler wurde es noch einmal brenzlig: Victor (79.) verkürzte nach einer Freistoßflanke im Gesamtscore auf 3:4. Freiburg musste noch einmal zittern, brachte den Vorsprung aber über die Ziellinie.

"Keine Stimme mehr vom ganzen Rumschreien"

Umso größer war die Freude nach dem Schlusspfiff. "Es ist verrückt! Ich kann es noch gar nicht aufhalten", sagt Cheftrainer Julian Schuster bei "RTL".

Rechtsverteidiger Kübler, mit einem seiner seltenen Doppelpacks der Matchwinner, richtet seinen Dank an die Fans: "Das ist ein einmaliger Abend, die Stimmung war unglaublich. Das Publikum hat uns getragen.“

"Ich habe gar keine Stimme mehr vom ganzen Rumschreien", sagte Führungsspieler und Lienhart-Abwehrpartner Ginter, der wie die gesamte Mannschaft samt Trainerteam das speziell angefertigte T-Shirt zum Finaleinzug trug.

"Mit euch ins Finale", stand darauf. Das haben die Freiburg-Fans schon kurz nach dem Spiel Wort für Wort so beherzigt.

"Platzsturm gab es in Freiburg auch noch nie"

Tausende SCF-Fans liefen aufs Feld, allerdings nur für ein paar Minuten. Es war zumindest der erste Platzsturm, den Ginter - immerhin von 2005 bis 2014 und seit 2022 in Freiburg - mitbekommen hat.

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"Für Freiburg ist es einmalig", sagt er über den Finaleinzug: "Ich glaube, einen Platzsturm gab es in Freiburg auch noch nie." Bereits in den Stunden vor Anpfiff war dem Verteidiger die Bedeutung des Spiels klar. "Der ganze Tag, die Stimmung war unglaublich."

Der letzte Schritt

So groß der Jubel auch gewesen sein mag, der Blick geht nach vorne, geht nach Istanbul. "Wir sind noch nicht am Ende, es sind noch ein paar Schritte", weiß Coach Schuster genau.

"Ich wünsche mir einfach für alle, dass wir den letzten Schritt noch gehen", bekräftigt Ginter die Worte seines Trainers. Dieser letzte Schritt soll gegen den absoluten Turnierfavoriten Aston Villa passieren.

Das Team aus Birmingham setzte sich nach einer 0:1-Hinspielniederlage beeindruckend mit 4:0 gegen Nottingham Forest durch. Auf der Bank: Ein ausgewiesener Europacup-Spezialist. Unai Emery stand mit drei verschiedenen Teams fünf Mal im Finale der Europa League, vier Mal konnte er sie auch gewinnen.